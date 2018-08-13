Bayramlık kampanyalar

BMW tutkunları; Ağustos ayında 118i, 116d, 218i Coupe, 218i Cabrio, 216d Active Tourer, X1 sDrive16d, X1 sDrive18i, X2 xDrive20d ve X2 sDrive18i modelleri için 45 bin lira, 12 ay, sıfır faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor. 318i Sedan, 320d xDrive Sedan, 330i Sedan, 330i xDrive Sedan, 418i Coupe ve 418i Gran Coupe için 50 bin lira 18 ay sıfır faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. BMW 520i Sedan için de 150 bin lira 18 ay sıfır faizli kredi fırsat ı bulunuyor.Ayrıca anahtar teslimde 3 bin liradan başlayan ve modele göre 7 bin liraya varan takas desteği de Ağustos ayı boyunca BMW tutkunlarını bekliyor.