Son dakika... Dolar kuru üzerinden yapılan yalan haberlere inceleme
Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan “dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi” serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip “dolar kurunun sabitlenmesi” gibi yalan haber yayan kişi,kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı.
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