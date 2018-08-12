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  1. Kiralık araca yatırım hamlesi

Son dakika... üzerinden yapılan yalan haberlere inceleme

Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan “dövizlerin devlet eliyle TL’ye çevrilmesi” serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip “nun sabitlenmesi” gibi yalan haber yayan kişi,kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı.

Dolar kuru üzerinden yapılan yalan haberlere inceleme!
AYRITILAR GELİYOR...
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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 00:38
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