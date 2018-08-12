Kurbanlık rekabeti

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla marketlerin kurbanlık mesaisi de başladı. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarını bin 45-bin 295 lira, büyükbaşın hisse fiyatını ise 995- bin 225 lira olarak belirleyen marketler, taksitli satış imkanı da sunuyor.
CarrefourSA: Minimum 17 kilogramlık "Karaman Koç Kurban Kolisi"ni bin 245 liraya, aynı ağırlıktaki "Kıvırcık Koç Kurban Kolisi"ni ise bin 285 liraya satacak. CarrefourSA, büyükbaş kurbanlıkta ise bir hisse (en az 19 kilogram) fiyatını bin 225 lira olarak belirledi.
Migros: Minimum 12 kilogramlık kurbanlık koçu bin 155 liradan, minimum 16 kilogramlık koçu bin 295 liradan satacak. Firma büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 21 kilogram olan bir hisse fiyatını ise bin 245 lira olarak belirledi.
A101: 14-16 kilogramlık Karaman koçun fiyatını bin 45 liradan, büyükbaş kurbanlıkta 18-20 kilogram olan bir hisse fiyatını ise 995 liradan satışa sundu. Market, kurban kesimini Bursa, Balıkesir ve Aydın'da gerçekleştirecek.
CarrefourSA: Minimum 17 kilogramlık "Karaman Koç Kurban Kolisi"ni bin 245 liraya, aynı ağırlıktaki "Kıvırcık Koç Kurban Kolisi"ni ise bin 285 liraya satacak. CarrefourSA, büyükbaş kurbanlıkta ise bir hisse (en az 19 kilogram) fiyatını bin 225 lira olarak belirledi.
Migros: Minimum 12 kilogramlık kurbanlık koçu bin 155 liradan, minimum 16 kilogramlık koçu bin 295 liradan satacak. Firma büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 21 kilogram olan bir hisse fiyatını ise bin 245 lira olarak belirledi.
A101: 14-16 kilogramlık Karaman koçun fiyatını bin 45 liradan, büyükbaş kurbanlıkta 18-20 kilogram olan bir hisse fiyatını ise 995 liradan satışa sundu. Market, kurban kesimini Bursa, Balıkesir ve Aydın'da gerçekleştirecek.
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