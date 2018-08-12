Kur saldırısına karşı finansal atılım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin yeni ekonomi vizyonunu ortaya koyarken, finansal atılımın yol haritasını da açıkladı. Albayrak, bu alanda atılacak kritik adımlardan birinin de "üst finansal regülasyon otoritesi" olduğunu söyledi. Gözler, yeni ekonomi modelinin önemli ayaklarından birini oluşturan yeni finansal yapılanmaya çevrildi. Finansal mimaride modern ve daha hızlı karar vermeye yönelik bir yapılanmaya gidilecek. Finansal kuruluşlar yılsonuna kadar buna göre yapılandırılacak. Bu otorite denetim, gözetleme ve yol gösterme rolü üstlenecek. Finansal regülasyon otoritesinin kurulmasına ilişkin yasal düzenleme Ekim ayında Meclis'e gelecek.





HAZAL ATEŞ