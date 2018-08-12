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Kur saldırısına karşı finansal atılım

Finansal sisteme iki yeni önemli model kazandıracaklarını açıklayan , '100 Günlük Eylem Planı'nında da yer alan Emlak Bankasını, tüm işlevine uygun şekilde sisteme kazandıracaklarını dile getirdi. Albayrak, "Yine kalkınma diyoruz ama bununla ilgili somut adımı da atıyoruz. Kalkınma Bankasının yapısal altyapısını bitirdik. O da Ekim'de mecliste olacak." dedi.

Kur saldırısına karşı finansal atılım
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin yeni ekonomi vizyonunu ortaya koyarken, finansal atılımın yol haritasını da açıkladı. Albayrak, bu alanda atılacak kritik adımlardan birinin de "üst finansal regülasyon otoritesi" olduğunu söyledi. Gözler, yeni ekonomi modelinin önemli ayaklarından birini oluşturan yeni finansal yapılanmaya çevrildi. Finansal mimaride modern ve daha hızlı karar vermeye yönelik bir yapılanmaya gidilecek. Finansal kuruluşlar yılsonuna kadar buna göre yapılandırılacak. Bu otorite denetim, gözetleme ve yol gösterme rolü üstlenecek. Finansal regülasyon otoritesinin kurulmasına ilişkin yasal düzenleme Ekim ayında Meclis'e gelecek.


HAZAL ATEŞ
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