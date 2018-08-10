Hayata geçen torba yasa ile erken emeklilik imkanı bekleyen sağlık çalışanları muradına erdi. 3 Ağustos'tan itibaren sağlık çalışanları yıpranma kapsamına girdi. Yasaya göre; doktorlar, hemşireler, eczacılar, sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar yıpranma hakkından yararlanacak. Sağlık çalışanları her yıl için 60 gün daha fazla çalışmış sayılacak. Yıpranma hakkının detaylarının yer alacağı yönetmelik beklenirken, daha önceki düzenlemelere göre sistem şöyle işleyecek: "10 yılı doldurmayanlar yıpranmadan yararlanamayacak. Yıpranma süresi ise 5 yılla sınırlanıyor. Yani 30 yıllık hizmeti olan bir çalışan 5 yıllık yıpranma kazanacak, 35 yıl çalışmış gibi görünecek. 5 yıllık sürenin yarısı da yaş şartından indirilecek. Böylece 2.5 yıl daha erken emeklilik imkanı gelecek."
Sağlıkçıya erken emeklilik
Sağlık çalışanlarına erken emeklilik imkanı başladı. Her yıl 60 gün daha fazla çalışmış sayılacaklar. 2.5 yıl daha erken emekli olabilecekler...
Etiketler: erken emeklilik , sağlıkçı
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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