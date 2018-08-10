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’e 32 bin yeni eleman

Emniyet’e 32 bin yeni eleman
Kamuda kapısı açıldı. 100 günlük süre içerisinde 32 bin 500 kişi, vatandaşın güvenliği için çalışmak üzere istihdam edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 bin polis amiri alımı gerçekleştirecek. Buna ilaveten 22 bin 500 polis memuru ve değişik illerde görev yapacak 7 bin bekçi alımı yapılacak. Alınacak bekçiler en az lise ve dengi okul mezunu olacak. Başvuruları kabul edilen ve duyurulan şartları yerine getirenler, Polis Akademisi Başkanlığı'nca verilecek eğitimin ardından çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin bu yıl bir yönetmelik değişikliği yapıldı. 2 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisi'ne aktarıldı.
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