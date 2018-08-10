2002 yılından bu yana sandıktan her zaman zaferle çıkan AK Parti ile birlikte seçimlerden kazançlı çıkan bir kesim de emekliler oldu. Her seçim döneminde yapılan büyük iyileştirmeler ile emeklilerin hayatları kolaylaştırılırken, geriye dönük bakıldığında elde edilen kazanımların "Nereden nereye" dedirtecek kadar dolulukta olduğu görüldü. İşte bu kazanımlar:
Emekliye 14 kazanç
Emekliler 14 büyük kazanım elde etti. Zam, ikramiye, promosyon, ek ödeme gibi gelir artırıcı düzenlemeler yapıldı; ücretsiz ulaşımdan düşük taksitle ev imkanına kadar kolaylıklar geldi...
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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