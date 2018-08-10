Emekliye 14 kazanç

2002 yılından bu yana sandıktan her zaman zaferle çıkan AK Parti ile birlikte seçimlerden kazançlı çıkan bir kesim de emekliler oldu. Her seçim döneminde yapılan büyük iyileştirmeler ile emeklilerin hayatları kolaylaştırılırken, geriye dönük bakıldığında elde edilen kazanımların "Nereden nereye" dedirtecek kadar dolulukta olduğu görüldü. İşte bu kazanımlar:

