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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de 'Yeni Ekonomik Model'i açıklıyor. Bakan Berat Albayrak toplantı öncesi 11.00 sıralarında Dolmabahçe'ye gelmişti.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"YENİ EKONOMİK BİR ANLAYIŞ OLACAK"

"Türkiye, son 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ekonomik olarak bir üst lige çıktı. Bugün yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı olacak. Bizim Türkiye olarak orta gelir grubundan, üst gelir grubuna çıkmamız için daha önce de toplantılar gerçekleştirmiştik. Şimdi yeni dönemde yeni ekonomik bir anlayış olacak"

"KARARLI BİR YAKLAŞIM SERGİLEYECEĞİZ"

"En etkin politikaların yaşanacağı bir dönem olacak. Her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız, bu görüşmeler ve istişareler Türkiye'nin bu yolculuğunda önemli bir adım olacak. Orta Vadeli Program Eylül'de açıklanacak. Yeni dönemde kararlı bir yaklaşım sergileyeceğiz. Yeni model olarak ortaya çıkacak olarak bu Bakanlığın koordinasyonunda önemli bir yeni dönem başlayacak."

"PAYDAŞLARLA DAHA ETKİN İLETİŞİM OLUŞTURACAĞIZ"

"Ekonomimizi güçlü temeller inşaa edeceğiz. Ekonomideki tablo makro göstergelere göre makul değil. Paydaşlarla daha etkin iletişim ve güven oluşturacağız. Spekülasyonun ekonomiyi etkilemesine izin vermeyeceğiz."

"MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

"İlk geldiğimiz günden beri, para politikaları ve Merkez Bankası özelinde çok hassas bir dil göstermeye çalıştık. Özellikle para politikasıyla ilgili bu konu devam etmeli, bu prensiple devam etmeliyiz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ekonomimiz için çok önemli. Finansal istikrar daha güçlendirilecek. Özellike Bankacılık sektörü, ülkemiz için en temel sektörlerden biri olmaya devam edecek. Sermaye piyasaları içindeki payını, azaltacağız."

"YAPISAL REFORMLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLECEK"

"Yapısal reformlar hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Sağlam sürdürülebilir bir ekonomik yaklaşımı olacak. Enflasyonla güçlü mücadele olacak. Cari açığın düşürülmesi için stratejik adımlar atılacak. Güven ortamının iyileştirilmesi için, sermaye piyasalarını derinleştirecek çok önemli bir süreç yaşacağız. Kamuda tasarruf tedbirlerine başladık. Kamuda borçlanmalarla ilgili bir dizi uygulananan yeni bir süreç olacak. Çünkü kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması çok önemli.