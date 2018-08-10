Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşın müracaat ettiğini belirterek, "1 milyar 350 milyon lira para ödendi. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Ödemede de son gün 31 Aralık" dedi. Ciddi talep olduğunu anlatan Kurum, "İnşallah yıl sonuna kadar birçok vatandaşımız bu projeden faydalanacak. Hem kamuya hem devlete hem de kentsel dönüşüme de bu manada fon ayırmış olacağız" diye konuştu.
3.8 milyon kişi barıştı
Etiketler: murat kurum , imar barışı
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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