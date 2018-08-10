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3.8 milyon kişi barıştı

3.8 milyon kişi barıştı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'na 3 milyon 780 bin vatandaşın müracaat ettiğini belirterek, "1 milyar 350 milyon lira para ödendi. 31 Ekim'e kadar başvuru süresi var. Ödemede de son gün 31 Aralık" dedi. Ciddi talep olduğunu anlatan Kurum, "İnşallah yıl sonuna kadar birçok vatandaşımız bu projeden faydalanacak. Hem kamuya hem devlete hem de kentsel dönüşüme de bu manada fon ayırmış olacağız" diye konuştu.
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