Yerli-milli üretime ve teknolojiye destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programının açıklanmasıyla sanayi ve teknoloji projelerinde de yeni bir süreç başladı. Bu süreçte, bazı projeler hızla tamamlanacak, bir dizi yeni proje ve program başlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın koordinasyonunda, Ar-Ge'den yüksek teknolojili milli ürünlere, model fabrikalardan bölgesel kalkınmaya kadar bir dizi projede hızlı yol alınması planlanıyor:
AR-GE merkezlerinin sayısı yüzde 9 artırılarak 952'den bine, tasarım merkezlerinin sayısı yüzde 8 artırılarak 234'ten 275'e çıkarılacak.
YATIRIMCILARA yatırım teşvik belgesi verilmesiyle ilgili tüm işlemler elektronik ortamda sağlanacak, kullanıcılar E-TUYS kapsamında firmalar adına yetkilendirilecek.
YÜKSEK teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için, 'Yüksek Teknoloji Destek Programları' başlatılacak. Bu kapsamda, 'Tech- InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji- Erken Aşama Yatırım Fonu' kapsamında kurulacak fon şirketleriyle protokoller imzalanacak. Belirlenecek yüksek teknoloji platformundan her biri için 50 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Sanayii Yenilik Ağları Mekanizması desteği çağrısı açılacak.
YERLİ ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere destek sağlanacak. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında başvuru yapan 162 proje değerlendirilecek.
Yüksek teknoloji alanlarında yeni girişimcilere 360 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, 4 bin 155 imalat ve 357 yazılım sektöründen proje başvuruları sonuçlandırılacak.
Yerli Makine Teçhizat Destek Programı kapsamında toplamda 100 milyon lira destek alacak yaklaşık bin işletme belirlenecek. KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı kapsamında 139 projenin değerlendirilme süreci tamamlanacak.
YETKİNLİK ve Dijital Dönüşüm Merkezi (model fabrikalar) Ankara ve Bursa'da hizmete açılacak.
İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Konya'daki model fabrikaların kurulum çalışmaları başlayacak.
YILDA 1 milyon kişiye hizmet verecek Zemin İstanbul'un destek sözleşmesi imzalanarak proje faaliyetleri başladı. Fiziksel mekanın açılışı olacak. yapılacak.
BİN 100 metrekare kapalı alana sahip Mucitpark Fikir ve Bilim Atölyesi'nin açılışı yapılacak.
TÜRKİYE'NİN en büyük tematik teknoparkı olan 3.5 milyon metrekare alana kurulu Bilişim Vadisi'nin 1. etap 2. kısmı tamamlanacak. Bu kapsamda, 4 teknoloji üretim (kuluçka) merkezi ve bir kongre merkezi binaları tamamlanacak.
Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Sözleşmesi taraflarca imzalanacak.
Üsküdar Bilim Merkezi'nin ilk aşaması olarak planetaryum ve eğitim atölyelerinin açılışı gerçekleştirilecek.
Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin açılışı yapılacak.
AR-GE merkezlerinin sayısı yüzde 9 artırılarak 952'den bine, tasarım merkezlerinin sayısı yüzde 8 artırılarak 234'ten 275'e çıkarılacak.
YATIRIMCILARA yatırım teşvik belgesi verilmesiyle ilgili tüm işlemler elektronik ortamda sağlanacak, kullanıcılar E-TUYS kapsamında firmalar adına yetkilendirilecek.
YÜKSEK teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için, 'Yüksek Teknoloji Destek Programları' başlatılacak. Bu kapsamda, 'Tech- InvesTR Türkiye Yüksek Teknoloji- Erken Aşama Yatırım Fonu' kapsamında kurulacak fon şirketleriyle protokoller imzalanacak. Belirlenecek yüksek teknoloji platformundan her biri için 50 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Sanayii Yenilik Ağları Mekanizması desteği çağrısı açılacak.
YERLİ ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere destek sağlanacak. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında başvuru yapan 162 proje değerlendirilecek.
Yüksek teknoloji alanlarında yeni girişimcilere 360 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, 4 bin 155 imalat ve 357 yazılım sektöründen proje başvuruları sonuçlandırılacak.
Yerli Makine Teçhizat Destek Programı kapsamında toplamda 100 milyon lira destek alacak yaklaşık bin işletme belirlenecek. KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı kapsamında 139 projenin değerlendirilme süreci tamamlanacak.
YETKİNLİK ve Dijital Dönüşüm Merkezi (model fabrikalar) Ankara ve Bursa'da hizmete açılacak.
İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Konya'daki model fabrikaların kurulum çalışmaları başlayacak.
YILDA 1 milyon kişiye hizmet verecek Zemin İstanbul'un destek sözleşmesi imzalanarak proje faaliyetleri başladı. Fiziksel mekanın açılışı olacak. yapılacak.
BİN 100 metrekare kapalı alana sahip Mucitpark Fikir ve Bilim Atölyesi'nin açılışı yapılacak.
TÜRKİYE'NİN en büyük tematik teknoparkı olan 3.5 milyon metrekare alana kurulu Bilişim Vadisi'nin 1. etap 2. kısmı tamamlanacak. Bu kapsamda, 4 teknoloji üretim (kuluçka) merkezi ve bir kongre merkezi binaları tamamlanacak.
Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Sözleşmesi taraflarca imzalanacak.
Üsküdar Bilim Merkezi'nin ilk aşaması olarak planetaryum ve eğitim atölyelerinin açılışı gerçekleştirilecek.
Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin açılışı yapılacak.
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