Tatil rotası hazır

9 günlük Kurban Bayramı tatili turizme doping etkisi yapacak. Ege ve Akdeniz'de tam doluluk yaşanacak. Bu bölgelerdeki otellerde kişi başı gecelik fiyatlar 200 ile 2 bin 500 lira arasında değişirken, gözde tatil bölgelerinin Antalya, Bodrum, Fethiye, Ayvalık ve Marmaris olduğu belirlendi. DORinsight'ın araştırmasına göre; bayramda tatilcilerin yüzde 90'ı yurt içinde seyahat yapacak. Katılımcıların hayalindeki tatil yeri Maldivler olurken, en çok tercih edilen yurt dışı destinasyonu ise Yunanistan çıktı. Katılımcılara bayram tatilini nasıl değerlendireceği sorulduğunda yüzde 43'ü tatile çıkacağını, yüzde 23'ü evinde dinleneceğini, yüzde 30'u ise ailesi ile olacağını belirtti.



YÜZDE 10 DIŞARDA

Tatile çıkacak katılımcıların yüzde 90'ı ise tatilini yurt içinde değerlendirecek. Yurt içinde tatile çıkacak katılımcıların tercihlerinin yüzde 15'i Antalya olurken, yüzde 12'si Bodrum, yüzde 9'u Ayvalık ve Fethiye, yüzde 8 ise Marmaris çıktı. Bayramda tatilini yurt dışında geçirecekler ise soluğu komşuda alacak. Araştırmada Yunanistan'ın Mikanos ve Thassos Adaları'nı; Paris, Roma, Barselona, Venedik ve New York izledi.