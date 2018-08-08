Tarımda 250 bin yeni istihdam

Hükümet refahı Türkiye'nin dört bir yanına dengeli yaymak için tüm imkanları seferber ederken, kırsalı kalkındırma planı da yaşama geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programına göre; kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesi artacak, 250 bin yeni istihdam yaratılacak, 7 büyük proje hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Tarımda , istihdam , Türkiye
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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