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250 bin yeni

Tarımda 250 bin yeni istihdam
Hükümet refahı 'nin dört bir yanına dengeli yaymak için tüm imkanları seferber ederken, kırsalı kalkındırma planı da yaşama geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programına göre; kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesi artacak, 250 bin yeni istihdam yaratılacak, 7 büyük proje hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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