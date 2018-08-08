İzmir - Antalya arası 3 saat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı programda yer alan çalışmalar kapsamında otoyollarında iki dev ihale önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Aydın-Denizli Otoyolu projesi yap-işlet-devret ihalesi 15 Ağustos'ta yapılacak. İzmir ile Antalya arasındaki seyahat süresini 7 saatten 3 saate düşürecek İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nin ikinci etabını oluşturan proje vatandaşın konforunu daha da artıracak. Ayrıca Mersin- Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin de ihalesi 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , İzmir , Antalya , Mersin
- 08 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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