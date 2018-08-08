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- arası 3 saat

İzmir - Antalya arası 3 saat
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı programda yer alan çalışmalar kapsamında otoyollarında iki dev ihale önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Aydın-Denizli Otoyolu projesi yap-işlet-devret ihalesi 15 Ağustos'ta yapılacak. ile arasındaki seyahat süresini 7 saatten 3 saate düşürecek İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nin ikinci etabını oluşturan proje vatandaşın konforunu daha da artıracak. Ayrıca Mersin- Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin de ihalesi 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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