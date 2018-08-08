Hastanın faturası devletten

Kronik hastalığı nedeniyle cihaz kullanan ve bu yüzden elektrik faturası yüksek gelenlerin imdadına devlet yetişecek. 100 günlük süre içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje ile binlerce kişi rahatlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 400 proje arasında yer alan çalışmaya göre; ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçları karşılanacak. Çalışma, sayıları binlerle ifade edilen ağır kronik hastalığı olan vatandaşları kapsıyor.