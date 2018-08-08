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Dev projeler tam gaz

Dev projeler tam gaz
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 100 günlük icraat programındaki 'nin gurur projeleri için çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Programın en önemli maddesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar 7/24 esasına göre tam kapasite sürüyor. Havalimanımızın ilk fazı, 29 Ekim'de hizmete girecek" diye konuştu. Kanal İstanbul projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için de çalışmaların hızlandırıldığını ifade eden Turhan, "Etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" ifadesini kullandı.
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  • 08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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