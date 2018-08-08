200 milyon borcum var batmadım

Sosyal medyada konkordato ilan edeceği konuşulan inşaat şirketleri arasında ilk açıklama, Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan geldi. Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, "Böyle bir şey yok. Belki en az borcu olan şirketlerdenim. Malımın yüzde 3'ünü satsam bütün borcumu ödeyebilirim" dedi. Ağaoğlu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İFM) altyapısını inşa eden şirket olduklarını hatırlattı. Şirketin bu proje için 400 milyon dolar yatırım yaptığını ifade eden Ağaoğlu, bu miktarın yarısı kadar borcu bulunduğunu açıkladı. Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun konsolide bilanço büyüklüğünün 17 milyar lira olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Toplam borcumuz bilançomuzun yüzde 10'u bile değil" diye konuştu. Ağaoğlu, "Üretimde olan iki rüzgar enerji santrali (RES) projesini satıp borcumun tamamını kapatacağım" açıklamasında bulundu.