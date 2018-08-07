Türkiye'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103.7 artarak 5 bin 782 oldu. TOBB verilerine göre; ülkede Ocak-Haziran döneminde 580'i anonim, 5 bin 202'si limited olmak üzere 5 bin 782 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde 420 anonim, 2 bin 418 limited olmak üzere 2 bin 838 yabancı sermayeli şirket faaliyete geçmişti.
Yabancı sermayeli şirket % 103 arttı
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.