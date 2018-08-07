Yol Durumu
  1. Sebzelerin % 46’sı sofraya ulaşamıyor
  2. Alışveriş poşeti paralı oluyor

Yabancı sermayeli şirket % 103 arttı

Yabancı sermayeli şirket % 103 arttı
Türkiye'de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103.7 artarak 5 bin 782 oldu. verilerine göre; ülkede Ocak-Haziran döneminde 580'i anonim, 5 bin 202'si limited olmak üzere 5 bin 782 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde 420 anonim, 2 bin 418 limited olmak üzere 2 bin 838 yabancı sermayeli şirket faaliyete geçmişti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar