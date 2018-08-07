Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta ödenecek.
Ayrıntılar gelecek...
Son dakika: Emeklilerin beklediği ikramiyelerin tarihi belli oldu
Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta ödenecek.
Etiketler: Ağustos
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