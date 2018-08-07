Yol Durumu
  1. AK Parti'den flaş döviz açıklaması

Son dakika: Emeklilerin beklediği ikramiyelerin tarihi belli oldu

Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu

Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 , Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta ödenecek.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler:
  • 07 Ağustos 2018, Salı 14:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar