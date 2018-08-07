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ye lı maaş + ikramiye

Ağustos ler için kazanç ayı olacak. ’da aylıklarına yüzde 8.65-9.17 artış yansıtılan emekliler, bunun yanı sıra bin liralık ikramiyeden de yararlanacak

Emekliye zamlı maaş + ikramiye
Milyonlarca ikramiye ve ile bu yazı kazançlı geçiriyor. 'da ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 9.17, memur emeklilerine yüzde 8.65 artış yansıtılırken, emekliler bu ay zamlı maaşlarının yanı sıra bin liralık bayram ikramiyesini de ceplerine koyacak. Üstelik SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek. Tüm emekliler Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz'un 17'si ile 28'i arasında artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını ceplerine koydu. Memur emeklileri de Temmuz başında maaşlarını zamsız olarak aldı, oluşan fark sonradan ay içerisinde hesaplara yatırıldı. Temmuz'da belirlenen yeni maaşlar; bu ay memur emeklilerinin hesabına 1-5 Ağustos'ta yatırılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise bayram nedeniyle değişiklik yapılmazsa Ağustos'un 17-28'i arasında ödenecek. Ancak bazı emeklilerin maaşının Kurban Bayramı'na ve sonrasına denk gelmesi nedeniyle, ödemelerin erkene çekilebileceği belirtiliyor.

17 AĞUSTOS'A KADAR
Emekliler, bu ay zamlı maaşlarının yanı sıra bin liralık ikramiyeden de yararlanacak. İlk bayram ikramiyesi Haziran'da ödenirken, 21-24 Ağustos'a denk gelen öncesinde de biner lira emeklilerin hesabına yatırılacak. Ödemelerin 17 Ağustos'a kadar yapılması bekleniyor. Kesin tarih için gözler 'ya çevrilmiş durumda. Takvim, yapılacak açıklamayla netleşecek.

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