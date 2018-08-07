Altın rekor!

Küresel döviz ve hisse senedi piyasalarındaki volatilitenin etkisiyle yılın ilk yarısında altına olan talep artarken, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü 180 tonu, değeri ise 33 milyar lirayı aşarak rekor tazeledi. Gram altının fiyatı yıla başladığı 158.8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek Haziran ayını 184.7 liradan tamamladı. Bankalardaki altın hesapları yılın ilk yarısında 2017 sonuna kıyasla 9 milyar 195 lira artarak 33 milyar 298 milyon lira seviyesine ulaştı. Kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğü Haziran ayı sonunda 180.8 ton düzeyinde gerçekleşti. Bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son 6 ayda 27.3 tonluk artış gerçekleşti.
2.2 MİLYAR DOLARLIK HAMLE
Merkez Bankası'ndan dün döviz hamlesi geldi. Banka, zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürüldü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.
2.2 MİLYAR DOLARLIK HAMLE
Merkez Bankası'ndan dün döviz hamlesi geldi. Banka, zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürüldü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.
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