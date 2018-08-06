Yol Durumu
  1. Yaşlıya-çalışana toplu para fırsatı
  2. Shell’den LPG kampanyası

Emekliye ikramiye rehberi

12.3 milyon kişi bu ay bayram ikramiyesiyle nefes alacak. tarihinin açıklanması beklenirken; emekli maaşı yeni bağlananlar da bin lirayı alabilecek. ve yetimlere de hissesi oranında ödeme olacak

Emekliye ikramiye rehberi

Milyonların gözü bayram ikramiyesinde. Bu ay 12.3 milyon kişiye ikramiye ödenecek. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Etiketler: , ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar