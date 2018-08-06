Milyonların gözü bayram ikramiyesinde. Bu ay 12.3 milyon kişiye ikramiye ödenecek. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Emekliye ikramiye rehberi
12.3 milyon kişi bu ay bayram ikramiyesiyle nefes alacak. Ödeme tarihinin açıklanması beklenirken; emekli maaşı yeni bağlananlar da bin lirayı alabilecek. Dul ve yetimlere de hissesi oranında ödeme olacak
Milyonların gözü bayram ikramiyesinde. Bu ay 12.3 milyon kişiye ikramiye ödenecek. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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