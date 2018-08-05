Türkiye'ye yılın ikinci çeyreğinde gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 6 milyon 383 bin 955'e ulaştı. Ayrıca Türkiye'ye arkadaş ve akrabalarını ziyaret etmek amacıyla 1 milyon 92 bin 169, bir yıldan az süreli eğitim, staj için 29 bin 312, sağlık ve tıbbi nedenlerle de 127 bin 377 yabancı geldi. Türkiye'ye yılın ikinci çeyreğinde dini, hac gibi nedenlerle 13 bin 837 yabancı gelirken, 370 bin 554 kişi de alışveriş için geldi. İş amaçlı gelenlerin sayısı ise 521 bin 613 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'ye diğer nedenlerle 412 bin 586, transit geçiş için de 9 bin 205 kişi uğradı.
Turistler eğlenmeye geliyor
Türkiye’ye eğlence ve kültürel faaliyet için gelen turist sayısı yüzde 41 arttı.
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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