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köyleri doldu, taştı

Tatil köyleri doldu, taştı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre; 'deki otel ve konaklama tesislerinde yılın ilk 6 aylık dönemindeki geceleme sayıları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 55 milyon 974 bin 785'e ulaştı. 'da 5 yıldızlı oteller yüzde 75 ile en yüksek doluluk oranlarına ulaşan tesisler oldu. 4 yıldızlı otellerin doluluk oranları yüzde 65, 3 yıldızlı otellerinki de yüzde 47 olarak ölçüldü. Tüm otellerdeki toplam doluluk oranı ise yüzde 67 oldu. köylerinde ise toplam doluluk oranları yüzde 82'ye ulaşırken, kompleksleri yüzde 77, butik oteller de yüzde 42 doldu. Ayrıca golf tesisleri de Haziran'da tam dolulukla hizmet verdi.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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