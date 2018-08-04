BIP kullanıcıları, 30 Eylül tarihine kadar mesajlaşarak Samsung Galaxy S9 kazanma şansını yakalıyor. Turkcell'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, 24 milyondan fazla indirilen, 2018'in ikinci çeyreği itibarıyla günlük 72 milyon mesaj sınırına dayanan BiP, bu başarısını kullanıcılarıyla kutluyor ve çekiliş ile Samsung Galaxy S9 hediye ederek teşekkür ediyor. 30 Eylül'e kadar BiP ile mesajlaşan, sesli ve görüntülü arama yapan kullanıcılar, 50 adet Samsung Galaxy S9'dan birine sahip olma şansını yakalayabilecek.
BİP telefon kazandıracak
Etiketler: Samsung Galaxy , BiP , 30 eylül , S9
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.