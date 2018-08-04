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telefon kazandıracak

BİP telefon kazandıracak
BIP kullanıcıları, 30 Eylül tarihine kadar mesajlaşarak Samsung Galaxy S9 kazanma şansını yakalıyor. Turkcell'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, 24 milyondan fazla indirilen, 2018'in ikinci çeyreği itibarıyla günlük 72 milyon mesaj sınırına dayanan , bu başarısını kullanıcılarıyla kutluyor ve çekiliş ile Samsung Galaxy S9 hediye ederek teşekkür ediyor. 'e kadar BiP ile mesajlaşan, sesli ve görüntülü arama yapan kullanıcılar, 50 adet 'dan birine sahip olma şansını yakalayabilecek.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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