Türkiye'yi ilk yarısında ziyaret eden turistler, yeme-içme için yaklaşık 2.5 milyar dolar harcama yaptı. İlk 6 ayda turizm geliri yaklaşık 11.5 milyar doları buldu. Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin toplam turizm harcamalarının yaklaşık 9.5 milyar doları kişisel, 2 milyar doları da tur paketi harcamaları olarak gerçekleşti. Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 2 milyar 491 milyon dolarla yeme-içme oluşturdu.
Türk yemeklerine 2.5 milyar dolar
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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