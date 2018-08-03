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Türk yemeklerine 2.5 milyar dolar

Türk yemeklerine 2.5 milyar dolar
Türkiye'yi ilk yarısında ziyaret eden ler, yeme-içme için yaklaşık 2.5 milyar dolar harcama yaptı. İlk 6 ayda geliri yaklaşık 11.5 milyar doları buldu. 'yi ziyaret eden turistlerin toplam turizm harcamalarının yaklaşık 9.5 milyar doları kişisel, 2 milyar doları da tur paketi harcamaları olarak gerçekleşti. Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 2 milyar 491 milyon dolarla yeme-içme oluşturdu.
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