Turist rekoru

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "İlk 6 aylık verilere bakıldığında gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artış oldukça sevindirici. 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 30.3 seviyesinde bir artış ile yaklaşık 16 milyon yabancı ziyaretçi seviyesini yakaladık. Buna göre Türk turizminin rekor yılı olan 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 7.2 artış mevcut" dedi. Hem ziyaretçi sayılarında hem de turizm gelirlerinde yaşanan artışların beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Bağlıkaya, "Asıl ciddi artışın Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yaşanmasını öngörüyoruz. Bizim açımızdan sevindirici olan, ülkemize turist gönderen ülkelerin tamamına yakın kısmında artış yaşanması. 2018 sonunda 40 milyon yabancı ziyaretçi sayısını ve toplamda 32 milyar dolar turizm gelir hedefini aşarak tüm zamanların turizm rekorlarını kıracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.
YÜKSEK HESABA CEZA YAĞDI
İstanbul'da bu yılın ilk yarısında turistlere yüksek hesap yazan, hanutçuluk yapanlara 2 milyon liranın üzerinde para cezası uygulandı. İstanbul Valiliği; kaçak acenta, rehber, hanutçu, yüksek hesap çıkaranlar ve günübirlik kiralık ev konularını sıkı denetime tabi tutuyor. İlk 6 ayda 2 bin 638 kişiye 2 milyon 55 bin 503 lira ceza kesildi. 2017'de ise ceza miktarı 2.9 milyon lira olmuştu.
YÜKSEK HESABA CEZA YAĞDI
İstanbul'da bu yılın ilk yarısında turistlere yüksek hesap yazan, hanutçuluk yapanlara 2 milyon liranın üzerinde para cezası uygulandı. İstanbul Valiliği; kaçak acenta, rehber, hanutçu, yüksek hesap çıkaranlar ve günübirlik kiralık ev konularını sıkı denetime tabi tutuyor. İlk 6 ayda 2 bin 638 kişiye 2 milyon 55 bin 503 lira ceza kesildi. 2017'de ise ceza miktarı 2.9 milyon lira olmuştu.
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