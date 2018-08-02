Şoföre kolay emeklilik

Son dönemde yapılan düzenlemeler, şoförlere kolay emeklilik yolunu açtı. Şoförler, 25 günlük prim yatırıp 30 gün sigortalı sayılıyor. Çalışma hayatı bakımından taksi, dolmuş gibi araçları kullanan şoförler işçi konumunda. Dolayısıyla ücret, sigorta gibi hakları var. Şoförlerin diğer çalışanlara göre istisnası ise bazı durumlarda daha az çalışmaları oluyor.
BAŞVURMAK KOLAY
Ancak artık bu günleri tamamlama imkanı var. Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara da kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlandı. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanun'un hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyor. Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, 'Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi'ni, meslek odalarına onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurabiliyor.
BAŞVURMAK KOLAY
Ancak artık bu günleri tamamlama imkanı var. Şoför ay içinde 30 gün çalışıyorsa normal sigortası yapılıyor. 10 günden çok, 30 günden az çalışıyorsa kalan primlerini ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor. Ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlardan bir veya birden fazla kişi yanında kısmi iş sözleşmesiyle bir ay içinde 10 günden az çalışanlara da kendileri tarafından prim ödemeleri imkanı sağlandı. Bu sigortalılar, 5510 sayılı Kanun'un hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılıyor. Bu sigorta kolu kapsamına dahil olmak isteyenler, 'Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait İşe Giriş Bildirgesi'ni, meslek odalarına onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurabiliyor.
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