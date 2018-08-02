İşsize bin 611 lira

Ülkemizde işsiz kalanlar, maaş desteğiyle soluk alıyor. İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş ödeniyor. Maaşın tutarı da bu yıl için en az 805,63, en yüksek de bin 611 lira 28 kuruş olarak uygulanıyor. Bu ödemeden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.





EN AZ 600 GÜN ŞART

İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. İşsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Yeni dönemde hedef, işsizlik maaşının daha fazla kişiye ulaşması.