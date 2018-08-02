Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüyen, Nisan'da işsizliği 24 ay sonra tek haneye çeken ve ilk 6 ayda yabancı turist sayısında rekor kıran Türkiye, yeni hükümet sisteminin ilk ayı olan Temmuz'da ihracatta da tarihi başarılara imza attı. Türkiye'nin ihracatı Temmuz'da yüzde 11.8 artarak 14.1 milyar dolara çıktı ve bugüne kadar ulaşılan en yüksek Temmuz rakamı olarak kayıtları geçti. Yılın 7 aylık döneminde ihracat yüzde 7 artışla 96.3 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat ise 163.3 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı.
İhracat zirve yaptı
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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