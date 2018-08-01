Yol Durumu
  1. İngilizler rotayı Türkiye’ye çevirdi
  2. İstanbulkart Türkiyekart oluyor

’dan 50 bin kullanıcı

YOLO’dan 50 bin kullanıcı
Şehir içi lüks taşımacılık alanında Aralık 2016'dan bu yana faaliyet gösteren YOLO, son 1 yılda hızla büyüdü. Hem sürücü portföyünde hem de kullanıcı sayısında artış yaşandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; trafik kaosu ve park problemlerine karşı ulaşım çözümü sunan YOLO büyüyor. Anlık çağrı teknolojisi ile 'de hizmet veren tek yasal uygulama olan , son 1 yılda sürücü portföyünü 500'den bin 500'e çıkartırken, uygulamanın bireysel kullanıcı sayısı ise şimdiden 50 bini aştı.
Etiketler: ,
  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar