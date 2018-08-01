Şehir içi lüks taşımacılık alanında Aralık 2016'dan bu yana faaliyet gösteren YOLO, son 1 yılda hızla büyüdü. Hem sürücü portföyünde hem de kullanıcı sayısında artış yaşandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; trafik kaosu ve park problemlerine karşı ulaşım çözümü sunan YOLO büyüyor. Anlık çağrı teknolojisi ile Türkiye'de hizmet veren tek yasal uygulama olan YOLO, son 1 yılda sürücü portföyünü 500'den bin 500'e çıkartırken, uygulamanın bireysel kullanıcı sayısı ise şimdiden 50 bini aştı.
YOLO’dan 50 bin kullanıcı
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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