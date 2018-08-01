Türk Telekom, Türkiye'nin geleceğine yön verecek başarılı girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Türkiye'nin ilk ücretsiz topluluk merkezini Tahtakale'deki santral binasında hizmete açtı. Merkezi kullanan girişimciler Türk Telekom'un teknoloji altyapısından da ücretsiz olarak yararlanacak. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, SANTRAL'in Türkiye'de girişimcilere tamamen ücretsiz olarak hizmet veren ilk ve tek topluluk merkezi olduğunu belirtti.
Telekom’dan yeni merkez
Etiketler: türk telekom , Türkiye
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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