Liseli girişimcilere Turkcell’den ödül

Liseli gençlerin girişimci fikirlerini destekçilerle buluşturmak için yola çıkan Genç Arıkovanı kampanyasının sonuçları Turkcell Küçükyalı Plaza'daki törenle kutlandı. Kanserle mücadeleye yönelik xCancer, ilginç fikirleri gerçeğe dönüştürecek ekip bulma uygulaması Ideasity ve Alzheimer hastalarının hayatını kolaylaştıracak AlzhEv platformda en çok destek alan projeler oldu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti: "Arıkovanı, girişimcileri ve onların yenilikçi teknolojik projelerini destekçilerle buluşturuyor. Arıkovanı aracılığıyla girişimciler, geliştirdikleri teknoloji projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları kaynağa toplum desteğiyle ulaşıyor. Genç Arıkovanı kampanyası ile lise öğrencilerinin parlak projelerini, girişimcilerle bir araya getirip etkileşimlerini sağlamayı hedefledik. Şunu gördük ki, Türkiye'de müthiş fikirler, müthiş beyinler ve müthiş zihinler var. Ve onlara doğru ortamları yaratabilirsek, dünya standartlarında başarı öyküleri yazmamaları için en ufak bir sebep yok."