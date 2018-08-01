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kart kart oluyor

İstanbulkart Türkiyekart oluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, 2010'dan bu yana kullanılan 30 milyon İstanbulkart'ın artık tüm Türkiye'de kullanılmasının planlandığını söyledi. Uysal, "Elektronik bilet sistemi, ilk defa sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlatıldı. O süreçten sonra kart hâline dönüştü. İstanbulkart bakanlıkla, bankalarla yapılan protokolle 'kart' hâline dönüşüyor. Bu da dünyada bir ilk" dedi.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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