Turizm Bakanlığı, yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. 2018 yılının Ocak-Haziran ayları arasındaki dönemde turizm geliri 11 milyar doları aşan Türkiye, yabancı ziyaretçi ve gurbetçilerle birlikte toplam 18.9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Haziran'da İngiliz turistler yüzde 45 artış oranıyla birinci oldu.
İngilizler rotayı Türkiye’ye çevirdi
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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