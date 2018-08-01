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İngilizler rotayı ’ye çevirdi

İngilizler rotayı Türkiye’ye çevirdi
Turizm Bakanlığı, yılın ilk 6 ayına ilişkin istatistiklerini açıkladı. 2018 yılının Ocak-Haziran ayları arasındaki dönemde turizm geliri 11 milyar doları aşan , yabancı ziyaretçi ve gurbetçilerle birlikte toplam 18.9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Haziran'da İngiliz turistler yüzde 45 artış oranıyla birinci oldu.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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