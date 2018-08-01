Kamu görevlilerine Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kabinemizin aldığı kararla Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştır. Yani arefe günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır" şeklinde konuştu. Kurban Bayramı tatili 18 Ağustos Cumartesi günü başlayacak, 27 Ağustos günü ise işbaşı yapılacak.
Bayram tatili 9 güne çıktı
Etiketler: Ibrahim Kalın , Kurban Bayramı
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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