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Bayram tatili 9 güne çıktı

Bayram tatili 9 güne çıktı
Kamu görevlilerine tatili 9 güne çıkarıldı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kabinemizin aldığı kararla Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştır. Yani arefe günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır" şeklinde konuştu. Kurban Bayramı tatili 18 Ağustos Cumartesi günü başlayacak, 27 Ağustos günü ise işbaşı yapılacak.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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