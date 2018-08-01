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’ye tt davası

Özel yapım araçlar üreten Anonim Şirketi’nin sahibi , ile mahkemelik oldu. TT markasının isim hakkı için Audi’ye dava açan Telli, ‘Bu dava bizim için gurur meselesi’ dedi

Audi’ye tt davası
Alman ​Audi ile özel yapım araçlar üreten TT Motor Anonim Şirketi mahkemelik oldu. Anonim Şirketi'nin sahibi Tarhan Telli, TT markasının isim hakkı için ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na dava açtı. TT'nin kendi isminin baş harfleri olduğunu belirten Telli, "Bu dava bizim için gurur meselesi" dedi. Telli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Türkiye'nin kendi markalarının çıkarılması planlanırken, 'nin baş harflerinden oluşan TT Custom, TT Motor ve TT Custom Choppers'ın marka isim hakları Türk Patent Kuruluşu tarafından Audi firmasına devredilmiştir.



Audi TT modeli yüzünden biz de hem patent kurumu hem de Audi'yi dava ettik. Marka ismiyle model isminin farkı bilinsin." Telli'nin ünü Türkiye'yi de aştı. Türk malı Chopper motosikletler ile markasını büyüten Telli, ürünlerini Hollywood stüdyolarına da sokmayı başardı. Sylvester Stallone, Jason Statham, Wesley Snipes gibi yıldızlar Telli'nin motosikletlerini kullandı. Tarhan Telli, şu sıralar Şeyh Sultan Khalifa Bin Nahyan için motosiklet tasarlıyor.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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