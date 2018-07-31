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Otomobil vergisine taksit

Otomobil vergisine taksit
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yılki ikinci taksiti için bugün son gün. Araç sahiplerinin faiz işlememesi için ödemesini bugün yapması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, ödemeler yapılandırmanın son günüyle aynı tarihe denk geldiği için bugün vergi dairelerini saat 23.59'a kadar açık tutacak. Mükellefler, internetten de bazı lara ait kartlar ile ödeme yapabilecek. Ayrıca bazı bankalar tüketicilere Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde taksit imkanı sunuyor.
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