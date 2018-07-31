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Kültür-sanatta ‘’ müjdesi

Kültür-sanatta ‘KDV’ müjdesi
Kültür ve sanat eserlerinden alınan yüzde 8 oranındaki Katma Değer Vergisi'nin () düşürülmesi için çalışmalara başlandı. Buna göre; başta edebiyat, sinema, tiyatro, opera ve bale olmak üzere kültür ve sanat eserleri ile etkinliklerinden alınan KDV yüzde 1'e indirilecek. Kültür ve Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın Meclis'te görüşülerek yürürlüğe girmesiyle birlikte uzun yıllardır kültür ve sanat eserlerinden alınan yüksek KDV de tarihe karışacak.
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