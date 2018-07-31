Kebap turizmi

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden turistler; konaklama, gezi, deniz-kum-güneş tatili yapmanın yanı sıra zengin lezzet seçenekleri sunan restoranlarımızı da keşfetmek için yola koyuluyor. Turistler, ilk tercihlerini de ünlü lezzetlerimizden biri olan kebaplardan yana kullanıyor. CNN International, yabancılar tarafından en çok tercih edilen Türkiye'nin en iyi kebap restoranlarını araştırdı. İşte listedeki restoranlar:
● İSTANBUL-ALİ HAYDAR RESTAURANT: Samatya'da çekimleri yapılan İkinci Bahar dizisi ile anılan Ali Haydar, 1998'de dizi için kuruldu. 2005'ten itibaren Ali Haydar Usta tarafından aynı biçimde hizmete açıldı.
● GAZİANTEP-İMAM ÇAĞDAŞ KEBAP VE BAKLAVA SALONU: İsmini kurucusundan alıyor. 1880'li yıllarda açılan restoranın ünü Türkiye'yi aşmış durumda. Fındık lahmacun, kebap, kuzu küşleme, havuç dilim baklava en beğenilen lezzetlerinden.
● ERZURUM-KOÇ ÇAĞ RESTAURANT: Erzurum denilince akla ilk gelen yerlerden. Bir duvar işletme sahibinin yazdığı dörtlüklerle, diğer duvar da mekanı ziyaret etmiş yüzlerce ünlü fotoğrafıyla dolu. Restoranda yapılan cağ kebabı, 12 saat soğanla marine edilmiş kuzu etinden yapılıyor.
1998'de atv'de yayımlanan ve Şener Şen ile Türkan Şoray'ın oynadığı İkinci Bahar dizisi ile tanınan Ali Haydar bugün revaçta.
● İSTANBUL-ÇİYA RESTAURANT: 1987'de İstanbul Kadıköy'de küçük bir dükkan olarak başladı. Sürekli değişen mevsimlik yemekler sunan Çiya'nın mönüsünde kendine has kebap çeşitleri var.
● İSTANBUL-HAMDİ RESTAURANT: Güneydoğu mutfağı denilince akla gelen isimlerden Hamdi Restaurant, testi kebabı ile ün saldı. Galata, Haliç, Eminönü manzarası eşliğinde yemek yeniliyor. Hamdi Special adlı tatlısı da meşhur.
● GAZİANTEP-HALİL USTA RESTAURANT: 1970'den beri hizmet veren Halil Usta yoğun ilgi görüyor. Yemekler bakır kapta sunuluyor.
● ADANA-ONBAŞILAR RESTAURANT: Adana'da Kazancılar Çarşı'nda yer alıyor. Adana kebabı 10'dan fazla meze ve salata ile servis ediliyor.
● MARDİN-CERCİS MURAT KONAĞI: Geleneksel Mardin mutfağının en iyi örneklerinin sunulduğu, 19. yüzyıl motifleri olan taş işlemeleriyle Cercis Murat Konağı, hayran bırakıyor.
Erzurum Cağ Kebabı'nı yapan Koç Kebap, yabancıların en beğendiği restoranlar arasına girdi.
● İSTANBUL-ALİ HAYDAR RESTAURANT: Samatya'da çekimleri yapılan İkinci Bahar dizisi ile anılan Ali Haydar, 1998'de dizi için kuruldu. 2005'ten itibaren Ali Haydar Usta tarafından aynı biçimde hizmete açıldı.
● GAZİANTEP-İMAM ÇAĞDAŞ KEBAP VE BAKLAVA SALONU: İsmini kurucusundan alıyor. 1880'li yıllarda açılan restoranın ünü Türkiye'yi aşmış durumda. Fındık lahmacun, kebap, kuzu küşleme, havuç dilim baklava en beğenilen lezzetlerinden.
● ERZURUM-KOÇ ÇAĞ RESTAURANT: Erzurum denilince akla ilk gelen yerlerden. Bir duvar işletme sahibinin yazdığı dörtlüklerle, diğer duvar da mekanı ziyaret etmiş yüzlerce ünlü fotoğrafıyla dolu. Restoranda yapılan cağ kebabı, 12 saat soğanla marine edilmiş kuzu etinden yapılıyor.
1998'de atv'de yayımlanan ve Şener Şen ile Türkan Şoray'ın oynadığı İkinci Bahar dizisi ile tanınan Ali Haydar bugün revaçta.
● İSTANBUL-ÇİYA RESTAURANT: 1987'de İstanbul Kadıköy'de küçük bir dükkan olarak başladı. Sürekli değişen mevsimlik yemekler sunan Çiya'nın mönüsünde kendine has kebap çeşitleri var.
● İSTANBUL-HAMDİ RESTAURANT: Güneydoğu mutfağı denilince akla gelen isimlerden Hamdi Restaurant, testi kebabı ile ün saldı. Galata, Haliç, Eminönü manzarası eşliğinde yemek yeniliyor. Hamdi Special adlı tatlısı da meşhur.
● GAZİANTEP-HALİL USTA RESTAURANT: 1970'den beri hizmet veren Halil Usta yoğun ilgi görüyor. Yemekler bakır kapta sunuluyor.
● ADANA-ONBAŞILAR RESTAURANT: Adana'da Kazancılar Çarşı'nda yer alıyor. Adana kebabı 10'dan fazla meze ve salata ile servis ediliyor.
● MARDİN-CERCİS MURAT KONAĞI: Geleneksel Mardin mutfağının en iyi örneklerinin sunulduğu, 19. yüzyıl motifleri olan taş işlemeleriyle Cercis Murat Konağı, hayran bırakıyor.
Erzurum Cağ Kebabı'nı yapan Koç Kebap, yabancıların en beğendiği restoranlar arasına girdi.
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