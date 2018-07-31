Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 2.95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.04 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 4.01, işçilik endeksinde yüzde 0.58 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 26.58, işçilik endeksi yüzde 15.63 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2.6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.84 artış yaşandı.
İnşaat maliyetleri Mayıs’ta yükseldi
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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