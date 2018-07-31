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İnşaat maliyetleri ’ta yükseldi

İnşaat maliyetleri Mayıs’ta yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (), ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 2.95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.04 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 4.01, işçilik endeksinde yüzde 0.58 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 26.58, işçilik endeksi yüzde 15.63 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 2.6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.84 artış yaşandı.
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