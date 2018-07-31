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’dan dev hamle

İGA’dan dev hamle
İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA Havalimanları İşletmesi AŞ, sermayesini 1 milyar 790 milyon lira artırarak 6 milyar 240 milyon liraya yükseltti. Şirketi oluşturan konsorsiyumun üyeleri olan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon Grubu şirketlerinin her biri sermaye artırımına 358 milyon liralık 5 eşit payla katıldı. Bu artırımla ortaklarının şirkete sağlamış olduğu sermaye katkısı 1 milyar 615 milyon euronun üzerine çıktı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanı inşaatının yüzde 94'lük kısmının tamamlandığına dikkati çekerek, havalimanının ülke ekonomisine katma değer sunması için güçlü hedefleri bulunduğunu aktardı. Samsunlu, bu kararın, hissedarlarının ekonomisine olan güveninin bir kanıtı olduğunu belirtti.
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