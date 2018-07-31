Yol Durumu
  1. Bedelli piyangosu
  2. Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde!

Emekliye yeni

Emekliler larını aldı, ikramiye için gün sayıyor. bugün hedefini açıklayacak, Ocak artışının ipucu gelecek. Ekonomistlerin tahmini % 4.31 zam

Emekliye yeni zam
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz mına kavuştu. Temmuz'un 17'si ile 28'i arasında emeklilerin hesabına yüzde 9.17 zamlı maaşları yatırıldı. Emekliler, şimdi Kurban Bayramı öncesi ödenecek bin liralık ikramiyelerini beklerken; bugün Ocak zammının ipucuna ulaşacak. Merkez Bankası, bugün Raporu'nu açıklayacak. 2018 yılı enflasyon hedefi güncellenecek. Buna göre, emeklilerin Ocak zammının ne kadar olabileceği ortaya çıkacak. 'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi de bu zammın ipuçlarını verdi. Beklenti anketinden enflasyon beklentisi yüzde 13.88 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.31 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4.31 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam 44.02 ile 210.85 lira arasında gelir artışı getirecek.



Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar