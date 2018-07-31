Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz zammına kavuştu. Temmuz'un 17'si ile 28'i arasında emeklilerin hesabına yüzde 9.17 zamlı maaşları yatırıldı. Emekliler, şimdi Kurban Bayramı öncesi ödenecek bin liralık ikramiyelerini beklerken; bugün Ocak zammının ipucuna ulaşacak. Merkez Bankası, bugün Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. 2018 yılı enflasyon hedefi güncellenecek. Buna göre, emeklilerin Ocak zammının ne kadar olabileceği ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi de bu zammın ipuçlarını verdi. Beklenti anketinden enflasyon beklentisi yüzde 13.88 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.31 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4.31 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam 44.02 ile 210.85 lira arasında gelir artışı getirecek.
Emekliye yeni zam
Emekliler zamlarını aldı, ikramiye için gün sayıyor. Merkez Bankası bugün enflasyon hedefini açıklayacak, Ocak artışının ipucu gelecek. Ekonomistlerin tahmini % 4.31 zam
Etiketler: enflasyon , Merkez Bankası , zam
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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