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Ekonomiye güven arttı

Ekonomiye güven arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, 'da bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı; 'da 70.3 olan endeks, Temmuz'da 73.1 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.3 oranında artarak Temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 92.1 iken, Temmuz ayında yüzde 4.6 oranında artarak 96.3 değerine yükseldi.
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