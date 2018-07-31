Yaz mevsimiyle birlikte düğünler hız kazanırken, evlenmek isteyen dar gelirli bazı çiftler, yükselen altın fiyatları nedeniyle imitasyon takıları kullanıyor. Esnaf tezgahlarında 10-300 liradan satılan çeşitli boyutlardaki imitasyon takılar büyük ilgi görüyor. Çin ile Dubai'den kaçak yollarla getirilen takılar, gerçeğinden zor ayırt ediliyor. Şanlıurfa esnafından Ramiz Mızarlıklı, yükselen altın fiyatları nedeniyle dar gelirli çiftler ve ailelerinin sıkıntıya girince, düğünde davetlilere mahcup olmamak için gerçeğinden ayrıt edilemeyen imitasyon altınlara yöneldiğini söyledi. Mızarlıklı, "Bölgede sıkça kullanılan 'Frenk bağı' isimli takının gerçeği 16 bin lira ama bizde onunla aynı ağırlıkta ve ebatta olan takı 300 liraya satılıyor. Bu takılar, genellikle düğünlerde gösteriş için alınıyor" dedi.
Düğünlerde sahte altına dikkat!
Yükselen altın fiyatları, düğünler için imitasyon takılara ilgiyi artırdı. 16 bin liralık ‘Frenk bağı’nın taklidi 300 liraya satlııyor
Etiketler: Şanlıurfa
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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