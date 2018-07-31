Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesini heyecanla bekliyor. 24 Haziran seçimleri öncesinde emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı için 1000 TL ikramiye müjdesi verilmişti ve emekliler Ramazan Bayramı'nda bu ikramiyeyi almışlardı. Şimdi ise sıra Kurban Bayramı ikramiyesine geldi. İşte emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili detaylar...

Yıllarca çalışıp emekli olma hayali kuran ve emekli olma hakkı kazanan vatandaşların yüzü bayram öncesinde çifte müjdeyle gülecek. Yaklaşık 12 buçuk milyon kişiden oluşan emekliler kervanına katılacak olan yeni emekliler, emekli maaşlarının bağlanması sevincinin yanında hem ikramiye hem de promosyonla derin nefes alacak.Yeni emekli 1000 TL ikramiyenin yanında 600 liraya varan promosyon imkanından faydalanacaklar. İşte, Kurban bayramı öncesinde emekli olacakların alacağı 1600 liraya varan ödemenin ayrıntıları...

YENİ EMEKLİYE 1600 LİRA

Gerekli şartları yerine getirerek hem gününü, hem prim ödemesini hem de yaşını dolduran çalışanların yüzü emeklilik ile gülüyor. Her çalışanın hayali olan emeklilik, emekli aylığı ödemesi ile vatandaşı güvence altına alıyor. Kurban bayramına az bir zaman kala yeni emekli olan ya da olacak vatandaşların yüzü hem promosyon hem de ikramiye ödemesi ile gülecek. Her emeklinin aldığı ikramiye ödemesini ilk defa alacak olan yeni emekliler buna ek olarak 600 liraya varan promosyon alacaklar. Kısaca yeni emekliler bayram arefesi hesaplarına yatacak olan 1600 liraya varan ödeme ile müjdeleniyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK

​Kurban bayramı öncesinde her emekli yine hesaplarında 1000 lira bayram ikramiyesini görecek. İkramiye ödemesinin maaşlarla beraber ayın Ağustos'un 17'sine kadar ödenecek. Emeklilik başvurusunu yapan ve bu tarihten önce emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de ikramiye alacaklar. Emekli maaşını alacağı bankayı belirleyen ve 3 yıllık taahhüt veren her emekli, maaşının miktarına göre promosyon ödemesi alacak. Bu ödeme ile yeni emekli 1600 liraya varan ek gelir elde edebilecek.