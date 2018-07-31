TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin muafiyette geçen sürelerde ödemedikleri prim borçlarının yapılandırılmasına imkan sağlanmasını istedi. Bayraktar, aylık olarak 2018 için bin 691 lira 25 kuruş tarımsal gelir elde etmeyen çiftçilerin, üyesi bulunduğu ziraat odasından muafiyet belgesi alarak, sigorta prim ödemelerini durdurabildiğini ifade etti.
Çiftçi borçlarına taksit kolaylığı
Etiketler: borç
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.