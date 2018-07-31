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Çiftçi larına taksit kolaylığı

Çiftçi borçlarına taksit kolaylığı
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin muafiyette geçen sürelerde ödemedikleri prim larının yapılandırılmasına imkan sağlanmasını istedi. Bayraktar, aylık olarak 2018 için bin 691 lira 25 kuruş tarımsal gelir elde etmeyen çiftçilerin, üyesi bulunduğu ziraat odasından muafiyet belgesi alarak, sigorta prim ödemelerini durdurabildiğini ifade etti.
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