Bedelli piyangosu

1.3 milyonu aşkın genci ilgilendiren bedellide 21 günlük temel askerlik eğitiminin verileceği birlikler de belli olmaya başladı. 11 ilde eğitimin verilmesi planlanıyor.
BİRLİKLERİN LİSTESİ
Burdur, Sivas, Manisa, Antalya, Tokat, Amasya, Erzincan, Çanakkale, Aydın, Bilecik ve İzmir'deki birlikler planlamaya alındı. Bedelli askerlerin 21 gün kalacağı şehirlerde ekonomi canlanacak, esnafın yüzü gülecek, turizm hareketlenecek. Bu nedenle esnaf, şehirlerin açıklanmasını, heyecanla bekliyor. Eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle: "58'inci Piyade Eğitim Alay Kom.-Burdur, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Kom.-Sivas, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Kom.- Manisa, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Kom.-Antalya, 48'inci Piyade Eğitim Alay Kom.-Tokat, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Kom.-Amasya, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Kom.-Erzincan, 3'üncü Jandarma Tabur Kom.-Ezine-Çanakkale, 1'inci Jandarma Eğitim Tabur Kom- Aydın, 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Kom.-Çanakkale, 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Kom.- Bilecik, Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Kom.-Seferihisarİzmir, 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir."
BİRLİKLERİN LİSTESİ
Burdur, Sivas, Manisa, Antalya, Tokat, Amasya, Erzincan, Çanakkale, Aydın, Bilecik ve İzmir'deki birlikler planlamaya alındı. Bedelli askerlerin 21 gün kalacağı şehirlerde ekonomi canlanacak, esnafın yüzü gülecek, turizm hareketlenecek. Bu nedenle esnaf, şehirlerin açıklanmasını, heyecanla bekliyor. Eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle: "58'inci Piyade Eğitim Alay Kom.-Burdur, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Kom.-Sivas, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Kom.- Manisa, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Kom.-Antalya, 48'inci Piyade Eğitim Alay Kom.-Tokat, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Kom.-Amasya, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Kom.-Erzincan, 3'üncü Jandarma Tabur Kom.-Ezine-Çanakkale, 1'inci Jandarma Eğitim Tabur Kom- Aydın, 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Kom.-Çanakkale, 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Kom.- Bilecik, Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Kom.-Seferihisarİzmir, 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir."
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