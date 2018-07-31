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Bedelli piyangosu

Gençleri bedelli askerlik heyecanı sararken, 21 günlük eğitimin 11 ildeki 13 birlikte verilmesi planlanıyor. Esnaf da işleri açılacağı için heyecanlı

Bedelli piyangosu
1.3 milyonu aşkın genci ilgilendiren bedellide 21 günlük temel askerlik eğitiminin verileceği birlikler de belli olmaya başladı. 11 ilde eğitimin verilmesi planlanıyor.

BİRLİKLERİN LİSTESİ
, , , , , , , , Aydın, ve İzmir'deki birlikler planlamaya alındı. Bedelli askerlerin 21 gün kalacağı şehirlerde ekonomi canlanacak, esnafın yüzü gülecek, turizm hareketlenecek. Bu nedenle esnaf, şehirlerin açıklanmasını, heyecanla bekliyor. Eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle: "58'inci Piyade .-Burdur, 5'inci .-Sivas, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Kom.- Manisa, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Kom.-Antalya, 48'inci Piyade Eğitim Alay Kom.-Tokat, 15'inci Piyade Eğitim Tugay Kom.-Amasya, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Kom.-Erzincan, 3'üncü Jandarma Tabur Kom.-Ezine-Çanakkale, 1'inci Jandarma - Aydın, 116'ncı Kom.-Çanakkale, 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Kom.- Bilecik, Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Kom.-Seferihisarİzmir, 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir."

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