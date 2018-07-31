BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Haziran'da 3 trilyon 671 milyar 537 milyon liraya çıktı. Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 413 milyar 694 milyon lira (yüzde 12.7) arttı. Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 353 milyar 170 milyon lira, menkul değerler 431 milyar 613 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12.7, krediler yüzde 12.1 arttı.
Bankacılık sektörü 3.7 trilyon lira oldu
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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