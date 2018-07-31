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Bankacılık sektörü 3.7 trilyon oldu

Bankacılık sektörü 3.7 trilyon lira oldu
BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Haziran'da 3 trilyon 671 milyar 537 milyon liraya çıktı. Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 413 milyar 694 milyon lira (yüzde 12.7) arttı. Bu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 353 milyar 170 milyon lira, menkul değerler 431 milyar 613 milyon oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12.7, krediler yüzde 12.1 arttı.
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