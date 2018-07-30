Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek muhatabınız Cumhurbaşkanlığı. Türkiye'nin geleceğine güvenin" çağrısıyla beraber yatırımcıların önünü açacak destek adımları da bir bir devreye giriyor. Sıfıra yakın maliyetle yatırım imkanı, destek ofisleri aracılığıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti, yeni nesil ihtisas bölgelerinde özel teşvikler, kurumsal yatırımcılar aracılığıyla fon aktarımı gibi adımlar yaşama geçiyor.
Yatırımlar kolaylaşacak
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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