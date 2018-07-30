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KARSAN’dan Romanya'ya 105 adet otobüs

KARSAN’dan Romanyaya 105 adet otobüs
KARSAN, Romanya 'nin açtığı 105 adetlik dizel otobüs ihalesini kazandı. Brasov Belediyesi'ne 10, 12 ve 18 metre sınıflarında toplam 105 adet otobüs teslimatı gerçekleştirecek olan Karsan, böylece 129 milyon liralık önemli bir satışa imza attı. Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Avrupa'da hız kesmeden yayılmaya devam ediyoruz" dedi.


HALİT BOLKAN
Etiketler:
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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